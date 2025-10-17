Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:21

Орбакайте начала «задыхаться» и взволновала своих поклонников

Орбакайте не смогла попасть в ноты во время выступления в Израиле

Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зрители, услышавшие выступление певицы Кристины Орбакайте на израильском фестивале «Звуки моря», заявили, что артистка не попадала в ноты. Как пишет издание «Страсти», поклонники были обеспокоены вокальными навыками дочери певицы Аллы Пугачевой. Присутствовавшие на выступлении зрители отметили заметную одышку у артистки, которая, по их мнению, не имеет голоса.

В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается. Старается, но голоса нет, — сказал один из зрителей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что интервью Аллы Пугачевой может негативно отразиться на карьере Орбакайте. По его мнению, Примадонна допустила излишне резкие высказывания в адрес коллег и России в целом, продемонстрировав таким образом свою истинную позицию. Дворцов отметил, что если гонорары Пугачевой ранее оценивались в 20-30 млн рублей, то ее дочь в настоящее время получает лишь 6-8 млн за выступление.

До этого продюсер Владимир Киселев говорил, что композитор Игорь Крутой поступает недостойно, принимая решение лишить прав на свои песни Кристину Орбакайте из-за недавнего интервью ее матери Аллы Пугачевой. Лидер группы «Земляне» напомнил, что музыкант в свое время называл Орбакайте «своей доченькой».

