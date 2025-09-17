Празднование Дня города в Москве
«100% это случится»: Орбакайте предрекли скорое забвение из-за Пугачевой

Продюсер Дворцов: интервью Пугачевой может иметь последствия для Орбакайте

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Интервью певицы Аллы Пугачевой может иметь серьезные последствия для карьеры ее дочери Кристины Орбакайте, заявил в беседе с изданием «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, Примадонна позволила себе слишком резкие высказывания о коллегах и о России в целом, тем самым «показав свое истинное лицо».

Что будет в будущем [с Орбакайте]? Уйдет в забвение. 100% это случится в ближайший год, — подчеркнул продюсер.

Он отметил, что если гонорары Пугачевой раньше оценивались в 20–30 млн рублей, то Орбакайте на сегодняшний день получает только 6–8 млн рублей. Дворцов напомнил, что исполнительница столкнулась с сокращением концертной деятельности после того, как муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковал СВО. Теперь же ситуацию усугубит скандальное интервью Примадонны, резюмировал продюсер.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Пугачевой звания народной артистки СССР. По его словам, певица утратила право на уважение, поскольку предала страну.

