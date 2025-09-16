Глава ФПБК предложил отобрать у Пугачевой звание народной артистки

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. В своем Telegram-канале он написал, что певица утратила право на уважение и граждане должны оценить ее высказывания.

Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку ее высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников, — заявил Бородин.

Он добавил, что в ходе недавнего интервью Пугачева оправдала террористические акты. Бородин допустил, что интервью подготовлено «под контролем британских спецслужб» для внесения раскола в общество. Он призвал не позволить певице «насмехаться над нами и считать нас бесправными».

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за интервью, в котором она назвала чеченского террориста Джохара Дудаева «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.