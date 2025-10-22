Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей

Певица Алла Пугачева, которой сейчас 76 лет, уже больше года не получает российскую пенсию, выяснил KP.RU. Источники в консульстве уточнили, что причиной стало невыполнение ею требований по ежегодному подтверждению статуса для пенсионеров, постоянно проживающих за пределами страны.

С 2023 года российские пенсионеры, которые живут за рубежом, обязаны раз в год подтверждать факт своего нахождения в живых. Источники отметили, что для этого существует два основных способа: либо лично посетить Пенсионный фонд России на территории страны, либо записаться на прием к российскому консулу за границей. Собеседники издания добавили, что до тех пор, пока Пугачева не выполнит это требование, ее выплаты будут оставаться замороженными.

После своего отъезда из России в 2022 году певица сначала проживала в Израиле, а затем переехала на Кипр, где, как известно, у нее есть собственное жилье. Однако за все это время, по данным консульских источников, артистка так и не обратилась в дипломатическое представительство для подтверждения своего статуса.

Ранее Одинцовский суд Москвы отклонил два иска к Пугачевой. Заявления подали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и ветеран Афганистана Александр Трещев.