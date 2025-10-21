Суд отклонил два иска против Пугачевой В Подмосковье суд отклонил два иска к Пугачевой от Бородина и ветерана Трещева

Одинцовский суд Московской области не стал рассматривать два иска к известной певице Алле Пугачевой, передает РИА Новости. Документы поданы главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным и ветераном Афганистана Александром Трещевым.

Согласно информации суда, первый иск вернули заявителю из-за несоответствия требованиям, установленным судьей. Второй иск оказался неподсудным данной инстанции.

Бородин сообщал о создании петиции, в которой он предлагает лишить Пугачеву звания народной артистки России. Трещев, в свою очередь, требует от певицы 1,5 млрд рублей. Он подал иски сразу в четыре суда, но ни один из них пока не был принят к рассмотрению.

Скандальное интервью с Аллой Пугачевой вышло 10 сентября. Трещев инициировал иск о защите чести и достоинства, поскольку воспринял слова певицы как оскорбление. По его мнению, в интервью она порочила честь президента, ставила под сомнение его решения и оскорбляла армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Ранее юрист Елена Браун назвала маловероятным лишение покинувшей Россию Пугачевой пенсии по старости. По ее словам, певицу могут оставить без дополнительных выплат.