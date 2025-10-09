Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году

Со дня похорон заслуженного артиста РФ Тиграна Кеосаяна прошло 10 дней. Кто еще из российских знаменитостей ушел из жизни в 2025 году?

Из-за чего умер Кеосаян

26 сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего супруга, 59-летнего режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который с января находился в коме после клинической смерти.

В своем Telegram-канале Симоньян призналась: у мужа было больное сердце. Как написала «Газета.ру», в 2008 и 2010 годах он пережил два обширных инфаркта. В посте Симоньян пожалела живущую с ними маму Кеосаяна: в 2022 году женщина похоронила родного брата журналиста Давида.

«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — описала Симоньян состояние матери Кеосаяна в блоге.

Во время похорон журналистка прочла покойному мужу стихи и встала у гроба на колени. В прощальной речи она пообещала встретиться с супругом на небесах, «когда Боженька скажет».

Тигран Кеосаян Фото: Нина Зотина/РИА Новости

От чего умерли Талызина и Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет от рака крови третьей степени. Последние годы жизни звезда «Гусарской баллады» провела в пансионате для пожилых людей в подмосковном поселке Барвиха. В августе прошлого года Голубкину признали неизлечимо больной. Актриса жаловалась на слабость и сильные боли, из-за чего ей требовалось постоянное наблюдение врачей.

В июне 2025 года не стало народной артистки России Валентины Талызиной. За пять дней до смерти актриса рассказала о страхе уйти из жизни в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. Звезда «Иронии судьбы» добавила, что при этом она не жалеет ни об одном своем поступке. Талызиной не стало на 91-м году жизни, ее похоронили Ваганьковском кладбище в Москве рядом с могилой музыканта Игоря Талькова. Как сообщил Telegram-канал SHOT, причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.

От чего умерли Краско, Добровольская и Гребешкова

В мае 2025 года умерла 94-летняя вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Заслуженная артистка РФ запомнилась зрителям ролями в картинах «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В 2020 году она сыграла в сериале «Содержанки-2». По сообщению RG.RU, причиной смерти Гребешковой стала острая сердечная недостаточность. Звезду советского кино похоронили на Кунцевском кладбище в Москве рядом с мужем.

Народная артистка России Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни в результате продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище, последние дни своей жизни она провела в хосписе в окружении детей.

Народный артист России Иван Краско скончался на 95-м году жизни 9 августа 2025 года. О его смерти сообщили представители Театра имени Комиссаржевской, где тот служил до последних дней. На счету актера было свыше 100 ролей, последний фильм с участием Краско вышел в 2022 году.

По сообщению Telegram-канала SHOT, у артиста была обнаружена злокачественная опухоль желудка, в последние дни он отказывался от еды. Могила Краско находится на кладбище в Комарово в Петербурге.

Иван Краско Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Кто еще из звезд умер в 2025 году

В сентябре ушел из жизни 88-летний исполнитель роли физика в советском фильме «Три плюс два» Геннадий Нилов. Как сообщил Telegram-канал SHOT, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Также Нилов запомнился зрителям по роли милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».

91-летний скульптор Зураб Церетели скончался в апреле 2025 года. По данным SHOT, у художника не было серьезных заболеваний, просто остановилось сердце. Его похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

В марте 2025 года умер легендарный ведущий культового телешоу «До 16 и старше» Алексей Веселкин. По данным Mash, причиной смерти 63-летнего артиста стал рак крови, с которым он боролся больше года.

Как сообщил SHOT, онкология стала причиной смерти и народного артиста России, режиссера Александра Митты. В последние недели 92-летний создатель фильмов «Экипаж» и «Гори, гори моя звезда» находился на паллиативном лечении.

Звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Наталья Тенякова ушла из жизни в возрасте 80 лет от острой сердечной недостаточности. Актриса умерла во сне, ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с супругом, актером Сергеем Юрским.

В феврале 2025 года не стало народного артиста СССР Олега Стриженова. Как сообщил сайт KP.RU, 95-летний исполнитель ролей в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Овод» скончался после перенесенного ишемического инсульта.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров умер в марте 2025 года в возрасте 92 лет. О трагическом событии сообщил его сын Филипп Киркоров. По данным РБК, причиной смерти стала остановка сердца.

Бедрос Киркоров Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Кто из музыкантов умер в 2025 году

В августе 2025 года в больнице Мюнхена умер 92-летний композитор Родион Щедрин, подаривший миру балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита» и «Анна Каренина». Причиной его смерти стали обострившиеся возрастные заболевания.

В сентябре не стало и композитора Юрия Чернавского, написавшего хиты «Зурбаган», «Белая панама» и множество других. В последние годы 78-летний автор жил Лос-Анджелесе, причины его смерти близкие не озвучили.

В августе 2025 года Россия попрощалась с заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым. По данным РИА Новости, 78-летний исполнитель песни «Фантазер» скончался из-за рака легкого, с которым он боролся в последние годы. Артиста похоронили на кладбище «Лесное» в Минске.

44-летний участник группы MBAND Роман Ефанов скончался в августе этого года. По сообщению ИА «Регнум» со ссылкой на экс-директора артиста Александра Пухова, причиной стал рак, с которым он боролся последние пять лет.

В апреле от передозировки запрещенными веществами умер рэпер Паша Техник. 40-летний музыкант находился на отдыхе в Таиланде, где попал в реанимацию. К сожалению, медикам не удалось спасти артиста.

Народный артист СССР Евгений Дога ушел из жизни в июне 2025 года. Как сообщил Telegram-канал Mash, 88-летний композитор фильма «Мой ласковый и нежный зверь» более 20 лет боролся с раком, а также страдал от хронической ишемической болезни сердца и гипертонии.

