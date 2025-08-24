В Минске простились с легендарным «Фантазером» В Минске прошла церемония прощания с Ярославом Евдокимовым

В Минске состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России Ярославом Евдокимовым, известным по песне «Фантазер», передает портал Onliner. Певца похоронили в почетном секторе кладбища «Лесное» неподалеку от белорусской столицы.

Прощание прошло в одном из ритуальных залов города. Участие в церемонии приняли родные, коллеги и поклонники артиста.

Ярослав Евдокимов умер 22 августа в возрасте 78 лет от рака легких. Он был народным артистом Белорусской ССР, заслуженным артистом Российской Федерации и почетным гражданином Бобруйска. Широкую известность получил благодаря таким песням, как «Фантазер», «Только ночь», «Колодец», «Майский вальс» и «Калины куст».

Ранее актриса Яна Поплавская заявила о русофобских взглядах Евдокимова. По ее словам, артист ненавидел Россию и выступал против проведения СВО. Поплавская также отметила, что, несмотря на это, Евдокимов хорошо относился к российской публике.

До этого в Эстонии на 81-м году жизни скончался советский и эстонский музыкант Хейго Мирка. Он вошел в историю как основатель и бессменный руководитель коллектива «Рок-отель» с 1978 по 2022 год. Мирка также был известен как виртуозный мультиинструменталист, автор многих хитов и актер, снявшийся в нескольких фильмах.