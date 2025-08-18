Скончался советский актер и рок-музыкант Хейго Мирка

Советский и эстонский музыкант Хейго Мирка умер 14 августа на 81-м году жизни, сообщает ERR. Артист вошел в историю как основатель коллектива «Рок-отель», которым он руководил с 1978 по 2022 год.

Мирка родился в 1944 году. Музыкальное образование получил в Таллинской музыкальной школе. Творческий путь артиста начался с игре на бас-гитаре в группах Optimistid (1965–1969) и Psycho (1974–1977). Работал музыкальным педагогом, сочинял песни, выступал как певец и виртуозно владел музыкальными инструментами. Артист написал многие хиты для «Рок-отеля».

Артист запомнился зрителям по роли бармена Пээтера драме «Я не приезжий, я здесь живу» (1989 год). Также Мирка участвовал в съемках фильма «Шлягер этого лета».

Ранее в США ушла из жизни писательница Сара Сэлли Бингхэм, ей было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт. Сара Бингхэм написала две книги мемуаров, семь романов, а также выпускала сборники с рассказами и пьесы. Первую книгу она опубликовала еще в 1960 году. По ее произведениям ставят постановки в театрах США. Среди них — спектакль о Елене Блаватской «Опасная личность». Женщина потеряла обоих братьев еще в юности, а в 2017 году трагически погиб ее младший сын — он насмерть замерз в горах.