Стало известно о смерти ученика Шостаковича

На 87-м году жизни скончался известный российский композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов. Информация о его смерти 19 декабря появилась на портале «Кино-театр.ру». Причина не сообщается.

Геннадий Григорьевич Белов родился 4 мая 1939 года в Ленинграде. Он был выпускником и позднее профессором Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, которую окончил по классу композиции. Его наставниками были такие мэтры, как Вадим Салманов и Дмитрий Шостакович, под руководством которого Белов также прошел аспирантуру. С 1966 года он преподавал в консерватории, став автором многочисленных произведений в разных жанрах — от опер до хоровых сочинений. Белов написал музыку к документальным фильмам «Люди иных времен», «Ученые — Нечерноземью».

Свои соболезнования близким композитора выразил Союз композиторов Санкт-Петербурга. О месте прощания и времени похорон организация пообещала сообщить позже.

Ранее сообщалось, что 14 декабря 2025 года в Нью-Йорке скончался народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов. Он выступал как пианист-солист, аккомпаниатор и композитор. В его репертуаре были произведения классической музыки, эстрадные композиции, джазовые и театральные номера. Он писал музыку для театральных постановок и телевизионных программ.