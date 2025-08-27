Вандалы осквернили могилу Паши Техника

Бывшая супруга рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, опубликовала в своем Telegram-канале фотографию могилы артиста, забросанную мусором. На месте захоронения был найден цветок, к которому скотчем были прикреплены чьи-то волосы.

На фотографии также можно увидеть брошенный пакет с кормом для кошек и жестяную банку.

Чего только нет на могиле: и вискас положили, и подклады в изоленте с волосами, — прокомментировала бывшая супруга рэпера.

Рэпер скончался 4 апреля 2025 года от септического шока, вызванного тяжелой бактериальной пневмонией. Также у него была диагностирована полиорганная недостаточность.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала о планах установить памятник на его могиле, показав подписчикам макет. Скульптура будет изображать артиста в полный рост с микрофоном, в привычной одежде и кепке.

До этого экс-супруга рэпера поделилась фотографиями с ним в день его рождения, отметив, что 1 июля ему мог бы исполниться 41 год. Она также призналась, что каждый день ей дается с болью и слезами, но память и любовь к Павлу останутся с ней навсегда.