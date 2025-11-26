«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника

Фанаты ушедшего из жизни рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) смогут добиться выхода его последнего альбома, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, песни будут пользоваться спросом на музыкальных платформах.

Для поклонников Паши Техника публикация последнего альбома — это определенный вклад в то, чтобы имя их кумира жило, чтобы исполнитель был жив в воспоминаниях. Поэтому они, конечно, приложат все возможные усилия и помогут со сборами, чтобы этот альбом вышел. Несмотря на то, что экс-супруга против и требует денег, для них важен сам факт того, что они могут как-то поучаствовать в последнем выпуске альбома. Исходя из того, что это финальная работа, поклонники рэпера сделают сборник популярным на стриминг-сервисах, — поделился Рудченко.

Ранее сообщалось, что фанаты Паши Техника организовали кампанию по сбору одного миллиона рублей, чтобы обеспечить выход его последнего альбома. Музыкальная работа уже давно готова, но для ее публикации необходимо согласие бывшей супруги артиста.