26 ноября 2025 в 17:25

Фанаты Паши Техника заплатят миллион рублей его экс-жене по одной причине

Фанаты Паши Техника собирают миллион рублей для выпуска последнего альбома

Паша Техник Паша Техник Фото: Социальные сети
Поклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) объявили сбор одного миллиона рублей, чтобы добиться выпуска его последнего альбома, сообщил Telegram-канала Baza со ссылкой на музыканта Southwest Mafia. По его словам, релиз готов уже давно, но для сделки требуется согласие бывшей жены артиста Евы Карицкой.

Речь идет о пластинке «5 минут до итогов» из 30 треков, которую они записывали почти три года и завершили при жизни Техника. После смерти рэпера проектом заинтересовались несколько лейблов, в том числе A+, сотрудничавший с ним.

Один из лейблов предложил аванс в 1,3 млн рублей. Однако для заключения сделки необходимо согласие Карицкой, контролирующей авторские права. Southwest Mafia утверждает, что она запросила 1 млн 50 тысяч рублей и долю за прослушивания 70 на 30.

Когда переговоры зашли в тупик, поклонники решили помочь и объявили сбор нужной суммы. Фанаты передадут деньги экс-супруге Ивлева, чтобы она дала согласие на релиз последнего альбома.

Между тем треки Техника продолжают исчезать со стримингов из-за конфликта правообладателей. С сервисов уже было удалено около 80 композиций, включая большинство совместных записей, в том числе с артистами Metox и Маркусом, а также релизы, записанные им в составе группы для альбома «Каптерка».

