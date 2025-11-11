Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:14

Треки Техника продолжают исчезать со стримингов

Треки покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) продолжают исчезать со стримингов из-за конфликта правообладателей, передает портал The Flow. С сервисов уже было удалено около 80 треков, включая большинство совместных записей, в том числе с артистами Metox и Маркусом, а также релизы, записанные им в составе группы для альбома «Каптерка». Экс-супруга покойного исполнителя, Ева Карицкая, заявила, что лично займется контролем этого вопроса.

На следующей неделе я постараюсь заняться некоторыми треками, выпущенными клещом с Пашей — это идиотские треки с убийцами, — высказалась она.

В ответ на действия правообладательницы Metox заявил, что альбомы «Каптерки» и «Кипятильник» — будут перезаписаны в ближайшее время. По его словам, из них будут убраны все куплеты Техника и добавлены новые треки, чтобы восстановить удаленный контент.

Ранее Карицкая объявила о начале судебного разбирательства с его менеджером Марком Яровным. Причиной иска стал затяжной конфликт из-за авторских прав на творческое наследие музыканта, поскольку, по словам Карицкой, менеджер отказывается передавать его семье права на композиции и денежные поступления от них.

Супруга исполнителя также заявила, что друзья Техник сэкономили на цветах на похоронах. Карицкая выразила к приятелям супруга презрение и подчеркнула, что никогда не поменяет отношения к ним.

рэп
стриминговые платформы
музыка
Паша Техник
