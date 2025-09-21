«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 09:55

Режиссер объяснил решение включить рэп в фильм о Пушкине

Режиссер Умаров заявил, что рэп в фильме о Пушкине позволяет придать силу словам

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Фото: Централ Партнершип

Русский поэт Александр Пушкин в наши дни мог стать музыкантом, предположил режиссер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликс Умаров. Он прокомментировал включение рэпа в некоторые эпизоды кинокартины о поэте. По словам Умарова, которые приводит РИА Новости, такая музыка позволяет придать словам силу и энергию.

Если представить поэта как человека, чье главное оружие — слово, то, скорее всего, он был бы музыкантом, исполнителем. Возможно, рэпером, возможно, в другом жанре — это не так важно. Главное, что через свои тексты он доносил бы мысль до широкой аудитории, — объяснил режиссер.

Он добавил, что современному зрителю трудно в полной мере осознать значение поэзии той эпохи. Поскольку раньше не было возможности «слышать автора напрямую», каждый прочитывал текст своим голосом.

Вот в этом я и увидел параллель: рэп сегодня выполняет похожую функцию, давая слову силу и энергию, способную заразить многих, — заключил Умаров.

Ранее в Болграде Одесской области по решению Министерства культуры Украины демонтировали памятник Александру Пушкину. Скульптура располагалась в парке, названном в честь русского поэта.

режиссеры
фильмы
рэп
Александр Пушкин
поэты
