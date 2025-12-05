ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:29

Сказки Пушкина перевели на язык санго для постановок в ЦАР

Русский дом адаптировал сказки Пушкина для постановок на языке санго в ЦАР

Портрет А.С. Пушкина Портрет А.С. Пушкина Фото: РИА Новости
Сказки Александра Пушкина адаптировали для аудитории Центральноафриканской Республики, сообщил ТАСС директор Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый. По его словам, произведения русского классика теперь ставят на национальном языке санго.

[В основном театральные постановки — это] русская классика: Чехов, Толстой. Также мы начали адаптировать сказки Пушкина для местных театральных постановок, большинство из которых здесь делают местные театральные труппы на языке санго, — сказал он.

Сытый подчеркнул, что базовые ценности, заложенные в произведениях русских авторов, жителям ЦАР близки и понятны. Однако из-за культурных различий некоторые нюансы требуют пояснений. Донести осмысленное восприятие того или иного произведения — основная цель работы с местными труппами.

Мы объясняем тонкости в процессе подготовки, а артисты уже доносят их до зрителя через знакомые им образы и аналогии, — пояснил глава Русского дома.

В свою очередь парламент Молдавии утвердил решение о денонсации соглашения с Москвой о деятельности Русского дома в Кишиневе. За данную инициативу проголосовали 52 депутата от правящей партии «Действие и солидарность». К ним присоединились пять представителей оппозиционной партии «Демократия дома».

