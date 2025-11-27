День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:49

Власти Молдавии окончательно решили закрыть Русский дом

Парламент Молдавии утвердил решение о закрытии Русского дома в Кишиневе

Заседание парламента Республики Молдова Заседание парламента Республики Молдова Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости
Парламент Молдавии утвердил решение о денонсации соглашения с Москвой о деятельности Русского дома в Кишиневе, соответствующее постановление было принято в заключительном чтении. За данную инициативу проголосовали 52 депутата от правящей «Партии действия и солидарности». К ним присоединились пять представителей оппозиционной партии «Демократия дома».

Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения, — отмечается в документе.

Ранее посол РФ Олег Озеров говорил, что Молдавии следует отказаться от дипломатических демаршей и возобновить конструктивное взаимодействие с Россией. Он подчеркнул необходимость профессионального анализа причин происходящих событий, включая инциденты с беспилотными аппаратами. Дипломат призвал молдавскую сторону прекратить практику немедленных протестных заявлений после каждого инцидента.

До этого профессор РАНХиГС Наталья Харитонова отметила, что молдавские власти проводят в отношении России политику, аналогичную украинской до начала СВО. По словам эксперта, Кишинев избегает полного разрыва отношений из-за экономических соображений, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ.

Молдавия
договоры
документы
парламенты
