26 ноября 2025 в 16:42

Россия призвала Молдавию прекратить демарши и вернуться к диалогу

Посол Озеров призвал Молдавию остановить дипломатические демарши

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров у здания МИД Молдавии в Кишиневе Посол РФ в Молдавии Олег Озеров у здания МИД Молдавии в Кишиневе Фото: Родион Прока/РИА Новости
Молдавии следует прекратить дипломатические демарши, заявил посол России Олег Озеров. По его словам, которые приводит ТАСС, Кишиневу необходимо возобновить конструктивный диалог, чтобы разобраться в причинах происходящего.

Нам нужно, прежде всего, наладить конструктивный диалог, чтобы разобраться в истинных причинах того, что происходит, — убежден Озеров.

Он подчеркнул, что в вопросах беспилотников следует разбираться специалистам. Озеров призвал Молдавию выйти из порочного круга, в котором протесты заявляются сразу же по совершении событий. Дипломат констатировал, что сегодня наблюдается очень много попыток испортить отношения Москвы и Кишинева.

На прошлой неделе, 20 ноября, Озеров прибыл в Министерство иностранных дел Молдавии для получения ноты протеста. Ему вручили официальное обращение в связи с информацией о пролете БПЛА. По версии молдавских властей, в ночь на 19 ноября в воздушное пространство страны вошел некий беспилотник неустановленной принадлежности.

Молдавия
Кишинев
послы
беспилотники
БПЛА
