23 ноября 2025 в 11:40

В России заявили, что Молдавия идет по стопам Украины

Профессор РАНХиГС Харитонова: Молдавия повторяет путь Украины в отношениях с РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Власти Молдавии проводят в отношениях с Россией ту же политику, что и Украина до начала специальной военной операции, заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в беседе с РИА Новости. По ее словам, Кишинев избегает полного разрыва отношений по экономическим причинам, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ. Молдавские власти рассчитывают на вступление в Евросоюз к 2028 году, что определяет их внешнеполитический курс, отметила эксперт.

Ничего нового мы не видим, но полного разрыва не происходит по той простой причине, что есть экономическая сфера. Постепенно товарооборот снижается, однако даже из СНГ Кишинев пока не хочет выходить — денонсирует только второстепенные соглашения, — пояснила Харитонова.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

До этого депутат Госдумы Алена Аршинова заявила NEWS.ru, что правительство республики во главе с президентом Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы. Она уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу.

