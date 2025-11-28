День матери
28 ноября 2025 в 15:27

Театр сатиры покажет новую постановку «Скупой, или школа лжи»

Здание Московского Академического театра сатиры в Москве Здание Московского Академического театра сатиры в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Театр сатиры покажет новую поставку «Скупой, или школа лжи» по пьесе Мольера. Спектакль пройдет на Основной сцене. Режиссером постановки выступил Павел Любимцев. Он отметил, что главной задачей стала трансформация пьесы для современного зрителя.

Мольер — это всегда гимн театру. Его пьесы сценичные, очень веселые. Он — блестящий сатирик. Однако сейчас не так просто добраться до его юмора, ведь времена трансформируют острие этой сатиры. Поэтому, одна из наших задач, как говорил Станиславский: найденное сделать привычным, привычное легким, а легкое — прекрасным! Нам было важно раскрыть в героях трогательные человеческие черты, увидеть в них самих себя, — пояснил Любимцев.

Действия пьесы происходят во времена Людовика XIV. Главный герой Гарпагон думает только о том, как увеличить капитал. В погоне за деньгами он готов женить сына на богатой вдове, а дочь отдать замуж за обеспеченного старика. Но, как и положено в классической комедии характеров, порок накажет сам себя. Роли исполнят народные артисты России Евгений Герасимов и Михаил Хомяков, а также Никита Полицеймако, Янина Студилина и Мария Козакова.

Ранее на основной сцене Московского академического театра сатиры прошли премьерные показы спектакля «Свадьба Кречинского». В основу постановки легла одноименная комедия Александра Сухово-Кобылина.

театры
Москва
постановки
спектакли
