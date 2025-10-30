Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:59

Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдет в Театре сатиры

Фото: пресс-служба театра

На основной сцене Московского академического театра сатиры 7, 8, 26 и 27 ноября проведут премьерные показы спектакля «Свадьба Кречинского». В основу постановки легла одноименная комедия Александра Сухово-Кобылина. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель театра Евгений Герасимов, а автором сценария и вторым режиссером — Владимир Герасимов.

Особенностями нового спектакля стали обилие зрелищных хореографических, музыкальных сцен и живое исполнение уникального саундтрека. Кроме того, изюминкой постановки стали необычные многослойные костюмы, сочетающие в себе дух эпохи классицизма и современные элементы.

Спектакль с обилием юмора, драматических сюжетных поворотов и социального подтекста затронет разнообразные темы, в том числе любовь, честь и погоню за материальным благополучием. На сцене выступят Игорь Миркурбанов, Игорь Лагутин, Тимур Тихомиров, Сергей Шнырев, Евгений Хазов, Михаил Хомяков, Вероника Агапова, Карина Муса, Любовь Козий, Майя Горбань, Федор Лавров, Иван Михайловский и другие.

Ранее в Московском драматическом театре «Модерн» прошли премьерные показы спектакля «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» режиссера Юрия Грымова. В новой постановке он продолжил историю главных героев произведения «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

спектакли
театры
премьеры
искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.