Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» пройдет в Театре сатиры

На основной сцене Московского академического театра сатиры 7, 8, 26 и 27 ноября проведут премьерные показы спектакля «Свадьба Кречинского». В основу постановки легла одноименная комедия Александра Сухово-Кобылина. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель театра Евгений Герасимов, а автором сценария и вторым режиссером — Владимир Герасимов.

Особенностями нового спектакля стали обилие зрелищных хореографических, музыкальных сцен и живое исполнение уникального саундтрека. Кроме того, изюминкой постановки стали необычные многослойные костюмы, сочетающие в себе дух эпохи классицизма и современные элементы.

Спектакль с обилием юмора, драматических сюжетных поворотов и социального подтекста затронет разнообразные темы, в том числе любовь, честь и погоню за материальным благополучием. На сцене выступят Игорь Миркурбанов, Игорь Лагутин, Тимур Тихомиров, Сергей Шнырев, Евгений Хазов, Михаил Хомяков, Вероника Агапова, Карина Муса, Любовь Козий, Майя Горбань, Федор Лавров, Иван Михайловский и другие.

Ранее в Московском драматическом театре «Модерн» прошли премьерные показы спектакля «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» режиссера Юрия Грымова. В новой постановке он продолжил историю главных героев произведения «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.