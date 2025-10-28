Премьерные показы нового спектакля «Цветы для Элджернона» прошли в Москве

В Московском драматическом театре «Модерн» прошли премьерные показы спектакля «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» режиссера Юрия Грымова. В новой постановке он продолжил историю главных героев произведения «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Я начал рассуждать на тему человека и науки 12 лет назад, представив в РАМТе первый спектакль о Чарли. «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» — это самостоятельное произведение, где мы говорим о том, как далеко может завести человечество стремление искусственно изменить мир и себя в нем. Что есть нравственность и как с возрастом нас меняет любовь? — отметил Грымов.

По его словам, через несколько месяцев планируется премьера другого спектакля, вдохновленного рассказом Киза. Постановка выйдет под названием «Цветы для Элджернона. 31 год спустя».

Ранее в «Модерне» провели открытую репетицию спектакля «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». В ходе нее публика ознакомилась с тем, как устроено театральное закулисье.