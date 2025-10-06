Открытая репетиция «Цветов для Элджернона» прошла в театре «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» провели открытую репетицию нового спектакля режиссера Юрия Грымова «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». Премьера постановки запланирована на 25 и 26 октября.

В ходе открытой репетиции публика ознакомилась с тем, как устроено театральное закулисье. Зрители также узнали, как именно взаимодействуют между собой актеры, режиссер и сотрудники технической службы «Модерна».

В новом спектакле режиссер представит историю героев научно-фантастического рассказа «Цветы для Элджернона» по прошествии 30 лет. По сюжету постановки, ученые наконец нашли способ, как повысить интеллект Чарли и вернуть его в изменившейся мир. По словам режиссера, особенностью постановки станут использование высоких технологий, дорогостоящие декорации и многослойность повествования.

На сцене театра «Модерн» 28 сентября прошел творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову». Мероприятие приурочено к прошедшему юбилею Грымова, которому 6 июля исполнилось 60 лет.