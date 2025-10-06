Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:41

Открытая репетиция «Цветов для Элджернона» прошла в театре «Модерн»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском драматическом театре «Модерн» провели открытую репетицию нового спектакля режиссера Юрия Грымова «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». Премьера постановки запланирована на 25 и 26 октября.

В ходе открытой репетиции публика ознакомилась с тем, как устроено театральное закулисье. Зрители также узнали, как именно взаимодействуют между собой актеры, режиссер и сотрудники технической службы «Модерна».

В новом спектакле режиссер представит историю героев научно-фантастического рассказа «Цветы для Элджернона» по прошествии 30 лет. По сюжету постановки, ученые наконец нашли способ, как повысить интеллект Чарли и вернуть его в изменившейся мир. По словам режиссера, особенностью постановки станут использование высоких технологий, дорогостоящие декорации и многослойность повествования.

На сцене театра «Модерн» 28 сентября прошел творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову». Мероприятие приурочено к прошедшему юбилею Грымова, которому 6 июля исполнилось 60 лет.

спектакли
театры
культура
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дуров будет сотрудничать с РФ»: Клименко о MAX, Telegram и будущем Рунета
Российская ПВО за сутки уничтожила управляемую ракету и сотни дронов ВСУ
В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
Тысячи военных перебросили к границам России для учений НАТО
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.