22 сентября 2025 в 10:57

Режиссер Грымов проведет творческий вечер в театре «Модерн»

Юрий Грымова Юрий Грымова Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 28 сентября состоится творческий вечер «60 вопросов Юрию Грымову». Мероприятие приурочено к прошедшему юбилею заслуженного артиста России, художественного руководителя театра и режиссера Юрия Грымова, которому 6 июля исполнилось 60 лет.

Театр — это семья, и зрители — важная часть нашей семьи. Я решил отметить свой юбилей в кругу семьи. Мы коснемся вопросов общественного мнения и карьерного роста, поговорим о том, что такое успех и признание, — пояснил Грымов.

На встрече зрители смогут обсудить с режиссером его творческий путь, работу с великими актерами, увидеть эксклюзивные видеоролики и клипы. Грымов расскажет о своем опыте, работе в кино и театре, а также затронет темы общественного мнения, карьерного роста, успеха и признания.

Ранее в театре «Модерн» состоялся показ спектакля «Петр I» — эмоциональной драмы о власти, одиночестве и цене великой истории. Постановка режиссера Грымова переосмысляет фигуру императора как трагического героя.

