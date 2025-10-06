Экс-жена Паши Техника отчитала его друзей за дешевые цветы на могиле

Бывшая супруга покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая пожаловалась в своем Telegram-канале, что друзья артиста сэкономили на цветах для исполнителя. Блогер выразила к ним презрение и заявила, что никогда не поменяет отношения к приятелям.

Я думала, что Пашины друзья не будут скупыми на цветы. Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — фу, это мерзость. Я даже с ребенком не позволяю приехать на могилу с двумя гвоздиками. Чтобы еще [пожалеть] денег на цветы для своего лучшего друга? — возмутилась Карицкая.

Ранее вандалы осквернили могилу Техника — на ней обнаружили брошенный пакет с кормом для кошек и жестяную банку. Также на месте захоронения был найден так называемый подклад — цветок, к которому скотчем были прикреплены чьи-то волосы.

Популярный рэпер скончался в Таиланде в начале апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Церемония прощания с артистом состоялась в центре Москвы. Отдать дань уважения рэперу пришли тысячи поклонников. Карицкая также заявляла, что на его могиле установят памятник в полный рост.