13 августа 2025 в 20:15

Бывшая супруга Паши Техника показала эскиз памятника на могилу рэпера

На могиле Паши Техника установят памятник в полный рост

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что на могиле рэпера установят памятник в полный рост. Она уточнила, что опубликованное изображение является лишь макетом, а работа пока находится на стадии подготовки. Судя по фотографии, на памятнике музыкант будет изображен с микрофоном в руках, в кепке и привычной для него одежде.

Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост, — написала экс-жена исполнителя.

Павел Ивлев, известный под сценическим именем Паша Техник, скончался в Таиланде в начале апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Церемония прощания с артистом состоялась в центре Москвы. Проститься с артистом пришли тысячи поклонников.

Ранее появились кадры памятных мероприятий на Ваганьковском кладбище в Москве, приуроченных к 45-й годовщине смерти советского актера и поэта Владимира Высоцкого. У могилы артиста собрались десятки людей, некоторые пришли с цветами, другие — с гитарой. Поклонники исполняли его песни и стихи. На кладбище также прошло богослужение, во время которого священник прочитал молитвы.

