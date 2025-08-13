Бывшая супруга Паши Техника показала эскиз памятника на могилу рэпера

Бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что на могиле рэпера установят памятник в полный рост. Она уточнила, что опубликованное изображение является лишь макетом, а работа пока находится на стадии подготовки. Судя по фотографии, на памятнике музыкант будет изображен с микрофоном в руках, в кепке и привычной для него одежде.

Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост, — написала экс-жена исполнителя.

Павел Ивлев, известный под сценическим именем Паша Техник, скончался в Таиланде в начале апреля 2025 года в возрасте 40 лет. Церемония прощания с артистом состоялась в центре Москвы. Проститься с артистом пришли тысячи поклонников.

