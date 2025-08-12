Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 15:31

Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу

Иван Краско Иван Краско Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

9 августа ушел из жизни народный артист России Иван Краско. У актера было несколько браков, в которых родились пятеро детей, есть внуки. Какое наследство оставил Краско после себя и кто на него претендует — в материале NEWS.ru.

На ком был женат актер Иван Краско

Краско был женат четыре раза. Впервые он вступил в брак с девушкой Екатериной — они вместе росли в деревне Вартемяги Ленинградской области. Четыре года спустя Краско развелся. В интервью «КП» он рассказывал, что жена поставила его перед выбором «или театр, или я». Краско выбрал творчество.

Отношения супругов не спасло даже рождение ребенка. Краско очень любил дочь Галину, помогал ей деньгами, даже когда та стала взрослой. Актер утверждал, что она отреклась от него и сменила отчество. Женщина не простила ему развод с матерью. Несколько раз внуки Галины приезжали в театр на спектакли, в которых участвовал их прадед. Общение с бывшей женой прекратилось, но Краско всю жизнь ждал, когда дочь приедет, чтобы помириться с ним.

Затем артист повел в ЗАГС Киру Петрову. Он прожил с педагогом-филологом 40 лет, у них в браке родились сын Андрей и дочь Юлия. В 1997-м Петрова умерла. Андрей Краско стал знаменитым российским актером. Он скончался в 2006 году.

В 2001-м Иван Краско женился на Наталье Вяль. Она работала художником по костюмам в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, где служил артист. Это единственный венчанный брак Краско. Вяль родила ему двоих сыновей — Ивана и Федора. Первому сейчас 23 года, второму — 22.

Источник из окружения Краско рассказал NEWS.ru, что у него есть взрослая внебрачная дочь Марина от отношений с гримером Галиной Пономаревой. Артист официально признал ребенка.

Четвертой женой актера стала его ученица Наталья Шевель. Разница в возрасте между супругами составляла 60 лет. Они познакомились в институте, где Краско преподавал актерское мастерство. Жена взяла фамилию артиста.

Россия. Санкт-Петербург. 9 сентября 2015 года. Актер Иван Краско и его бывшая студентка Наталья Шевель после церемонии бракосочетания в Адмиралтейском ЗАГСе Россия. Санкт-Петербург. 9 сентября 2015 года. Актер Иван Краско и его бывшая студентка Наталья Шевель после церемонии бракосочетания в Адмиралтейском ЗАГСе Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

После свадьбы молодожены жили в квартире артиста в Петербурге на станции метро «Елизаровская» вместе с его младшим внуком Кириллом и его матерью Маргаритой Звонаревой. На тот момент они были полноправными хозяевами жилища. Многие упрекали Наталью в том, что она вышла замуж, чтобы прославиться. Когда женщина была в браке, она нигде не работала и жила на деньги артиста.

Краско рассказывал корреспонденту NEWS.ru, что женился на девушке из-за одиночества. «Я не привык жить один, поэтому взял в жены Наташу. Хотел помочь девочке, у которой была сложная жизнь, ей некуда было идти, но у нас не сложилось», — отметил он.

Брак продлился три года. Краско мечтал о ребенке, но в браке с Натальей у них не было детей. После развода она не получила ничего, кроме славы, которая длилась недолго, и известной фамилии.

По словам близких друзей Натальи, сейчас она погружена в религию. Женщина изучает восточную философию и не хочет, чтобы ее имя ассоциировалось с артистом.

Был ли актер Иван Краско обеспеченным человеком

Краско снялся более чем в 120 фильмах, играл в театре, выступал на телевидении, озвучивал мультфильмы, а также преподавал актерское мастерство студентам. По словам друзей, в последние годы его ежемесячный доход составлял около 150 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входили пенсия по возрасту и выплаты как блокаднику — будущий актер провел детство в деревне под Ленинградом. Он также получал доплату за звание народного артиста России и зарплату в театре, где служил и выходил на сцену буквально до последних дней.

По воспоминаниям людей из ближнего круга Краско, он вел аскетичный образ жизни. Тратил деньги только на еду и практически не покупал себе вещи. Его гардероб был достаточно скромным.

Краско владел несколькими объектами недвижимости, большую часть которых раздал. В частности, он отдал внуку Кириллу квартиру в районе метро «Елизаровская». Долю в ней также имеет дочь актера Юлия, которая давно проживает в Польше.

Ян Анджей (Александрович-Краско), 2014 год Ян Анджей (Александрович-Краско), 2014 год Фото: Хлявчук Светлана/PhotoXPress.ru/Legion-media.ru

У Краско также была квартира в центре Петербурга, в районе набережной реки Фонтанки, возле Крюкова канала. Он оставил ее Вяль и сыновьям. «После развода с Краско Вяль привела в квартиру нового супруга. Иван Иванович был вынужден пять лет ютиться у матери своей бывшей тещи», — рассказали друзья артиста NEWS.ru.

Внук Ян, по их словам, просил дедушку переписать на него дачу в актерском поселке Грузино под Петербургом. На дом также претендовала Юлия.

Соседом по даче Краско был народный артист России Михаил Боярский. Он предлагал актеру выкупить участок вместе с домом, этих денег могло хватить Краско надолго. Однако артист отказался и переписал дом с участком на Юлию.

Артист не успел никому передать свой последний объект недвижимости — дачу на малой родине в деревне Вартемяги в 36 км от города на Неве. Директор Краско Вячеслав Смородинов просил переписать эту недвижимость на него в обмен на пожизненную ренту. Тем не менее артист отказался. Он мечтал вернуться в родную деревню, когда не останется сил играть в театре.

Последние несколько лет актер проживал в квартире в спальном районе Петербурга у родителей своей помощницы Дарьи. В мае он перебрался на дачу в Грузино. Оттуда актера увезли в больницу, где он умер, не дожив полтора месяца до 95-летия.

«Иван Иванович мог быть очень обеспеченным человеком. Но он помогал всем родственникам, а они постоянно тянули с него деньги, каждый на свои нужды. Потом он заболел», — сказали друзья артиста. Они выразили мнение, что участок и небольшой дом Краско в Вартемягах могут стать предметом спора между наследниками первой очереди. Никаких других объектов в собственности артиста не осталось.

Кто является наследником актера Ивана Краско

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что наследниками первой очереди являются родители, дети и пережившие Краско супруги. Родители актера давно умерли, он не состоял в браке на момент смерти.

«При отсутствии завещания наследственная масса будет делиться между всеми детьми в равных долях. Не будет играть роли, рождены ли они в браке или вне его. Также не имеет значения тот факт, что кто-то из детей менял отчество и фамилию. Если в свидетельстве о рождении прописан конкретный отец, то ребенок имеет право на наследство в числе других наследников первой очереди», — отметил адвокат.

Он добавил, что в наследственную массу входит имущество, которым покойный владел на момент кончины. При наличии завещания имущество разделяется согласно прижизненной воле умершего. Однако если среди наследников есть нетрудоспособные граждане — пенсионеры или инвалиды, то им причитается обязательная доля вне зависимости от завещания, уточнил Жорин. Обязательная доля составляет половину от того, что им причиталось бы при наличии завещания.

Как Иван Краско поделил наследство

После смерти Андрея Краско в 2006 году Ивану Ивановичу досталось от него наследство — деревенский дом в поселке Пороги под Петербургом и японский автомобиль.

Артист поделил все между внуками, детьми Андрея: старшим Кириллом, который родился в гражданском браке Краско-младшего со Звонаревой, и Яном (появился на свет в браке с польской актрисой Мириам Александрович).

