Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско

Скончался народный артист России Иван Краско. Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. По предварительными данным, несколько дней назад его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Родился будущий актер 23 сентября 1930 года в селе Вартемяги Ленинградской области. В возрасте 10 месяцев остался без матери, и воспитанием занялась бабушка, а затем дядя оформил документы на усыновление. Пережил блокаду Ленинграда, что оставило глубокий след в его жизни и творчестве. Сам Краско потом вспоминал, что именно бабушка научила его стойко переносить все испытания жизни.

После окончания военно-морского училища служил на флоте, а затем поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Играл в постановках Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, а в кино дебютировал в 1960 году — сыграл летчика в фильме «Балтийское небо». Однако настоящая популярность к нему пришла позже, вместе с фильмами «Принц и нищий», «Господин оформитель» и «Сын полка». Всего на счету Краско свыше 100 ролей. Последний фильм с его участием вышел в 2022 году. В картине «Моя ужасная сестра» он сыграл смотрителя часового башни. Он является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РФ, награжден орденом Почета, орденом Святой Татьяны и другими.

Краско был четырежды женат. Самый длительный брак в его жизни — с Кирой Петровой, учительницей по профессии. Они прожили вместе более 40 лет, вплоть до ее смерти в 1997 году. В 2001 году, в 71 год, Краско женился вновь. Его избранницей стала Наталья Вяль, которой на тот момент было 24 года. Четвертая свадьба состоялась в 2015 году — Краско взял в жены свою ученицу, которая младше его на 60 лет. Спустя три года они развелись. Официально у артиста пятеро детей — сыновья Андрей (умер), Иван, Федор и дочери Юлия и Галина. Также в разное время появлялись слухи о внебрачных детях. Последней музой Краско стала 30-летняя сиделка.

