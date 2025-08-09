Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 13:45

Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско

Иван Краско Иван Краско Фото: Persona Stars/Legion Media

Скончался народный артист России Иван Краско. Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. По предварительными данным, несколько дней назад его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Родился будущий актер 23 сентября 1930 года в селе Вартемяги Ленинградской области. В возрасте 10 месяцев остался без матери, и воспитанием занялась бабушка, а затем дядя оформил документы на усыновление. Пережил блокаду Ленинграда, что оставило глубокий след в его жизни и творчестве. Сам Краско потом вспоминал, что именно бабушка научила его стойко переносить все испытания жизни.

После окончания военно-морского училища служил на флоте, а затем поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Играл в постановках Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, а в кино дебютировал в 1960 году — сыграл летчика в фильме «Балтийское небо». Однако настоящая популярность к нему пришла позже, вместе с фильмами «Принц и нищий», «Господин оформитель» и «Сын полка». Всего на счету Краско свыше 100 ролей. Последний фильм с его участием вышел в 2022 году. В картине «Моя ужасная сестра» он сыграл смотрителя часового башни. Он является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РФ, награжден орденом Почета, орденом Святой Татьяны и другими.

Краско был четырежды женат. Самый длительный брак в его жизни — с Кирой Петровой, учительницей по профессии. Они прожили вместе более 40 лет, вплоть до ее смерти в 1997 году. В 2001 году, в 71 год, Краско женился вновь. Его избранницей стала Наталья Вяль, которой на тот момент было 24 года. Четвертая свадьба состоялась в 2015 году — Краско взял в жены свою ученицу, которая младше его на 60 лет. Спустя три года они развелись. Официально у артиста пятеро детей — сыновья Андрей (умер), Иван, Федор и дочери Юлия и Галина. Также в разное время появлялись слухи о внебрачных детях. Последней музой Краско стала 30-летняя сиделка.

Яркие моменты жизни Краско — в фотографиях NEWS.ru.

Елена Бондарчук и Иван Краско в роли начальника контрразведки на съемках фильма «Приходи свободным»
Елена Бондарчук и Иван Краско в роли начальника контрразведки на съемках фильма «Приходи свободным»
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Иван Краско принимает участие в матче БДТ — газета «Вечерка»
Иван Краско принимает участие в матче БДТ — газета «Вечерка»
Фото: Persona Stars/Legion Media
Иван Краско на юбилейном концерте Дмитрия Харатьяна в Санкт-Петербурге
Иван Краско на юбилейном концерте Дмитрия Харатьяна в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Иван Краско (Вышневский) в сцене из спектакля «Доходное место»
Иван Краско (Вышневский) в сцене из спектакля «Доходное место»
Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Иван Краско с третьей женой Натальей Вяль и сыновьями
Иван Краско с третьей женой Натальей Вяль и сыновьями
Фото: Persona Stars/Legion Media
Иван Краско с сыновьями
Иван Краско с сыновьями
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Иван Краско и его бывшая студентка Наталья Шевель на церемонии бракосочетания в Адмиралтейском ЗАГСе
Иван Краско и его бывшая студентка Наталья Шевель на церемонии бракосочетания в Адмиралтейском ЗАГСе
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Иван Краско и Михаил Боярский на матче России по футболу
Иван Краско и Михаил Боярский на матче России по футболу
Фото: PhotoXPress.ru/Legion Media
Иван Краско в роли Сэра Джона в спектакле «Костюмер»
Иван Краско в роли Сэра Джона в спектакле «Костюмер»
Иван Краско
Иван Краско
Фото: PhotoXPress.ru/Legion Media
Актер Иван Краско, получивший премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», на церемонии вручения премии «Золотая маска»
Актер Иван Краско, получивший премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», на церемонии вручения премии «Золотая маска»
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Иван Краско
Иван Краско
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
краско
актеры
артисты
кино
