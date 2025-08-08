Стало известно о переменах в самочувствии Краско

Состояние народного артиста РФ Ивана Краско ухудшилось, сообщает Пятый канал. По его данным, артиста перевели во вторую реанимацию.

Отмечается, что два дня назад его самочувствие резко пошатнулось. Врачи борются за его жизнь, однако прогнозов никаких пока нет.

Ранее сын Краско Федор рассказал, что артист продолжает лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга. По его словам, они с братом всегда поддерживали отца.

1 августа Краско попал в реанимацию, рассказал его бывший директор Вячеслав Смородинов. По его словам, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могут находиться с артистом круглосуточно.

