08 августа 2025 в 16:13

Стало известно о переменах в самочувствии Краско

Состояние актера Ивана Краско резко ухудшилось

Иван Краско Иван Краско Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Состояние народного артиста РФ Ивана Краско ухудшилось, сообщает Пятый канал. По его данным, артиста перевели во вторую реанимацию.

Отмечается, что два дня назад его самочувствие резко пошатнулось. Врачи борются за его жизнь, однако прогнозов никаких пока нет.

Ранее сын Краско Федор рассказал, что артист продолжает лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга. По его словам, они с братом всегда поддерживали отца.

1 августа Краско попал в реанимацию, рассказал его бывший директор Вячеслав Смородинов. По его словам, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могут находиться с артистом круглосуточно.

Тем временем стало известно, что состояние российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме почти семь месяцев, демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, врачи фиксируют постепенное устранение главной угрозы его жизни. Медики называют основным позитивным признаком снижение отека мозга.

