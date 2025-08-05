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05 августа 2025 в 14:55

Появились подробности отношений 94-летнего Краско с 30-летней сиделкой

Директор Ивана Краско: 30-летняя сиделка Дарья стала новой музой актера

Иван Краско Иван Краско Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Сиделка народного артиста России Ивана Краско 30-летняя Дарья Пашкова стала для него новой музой, заявил KP.RU директор актера Вячеслав Смородинов. Девушка уже несколько лет профессионально ухаживает за Краско, официально занимая должность его помощницы. В определенный период 94-летний Краско даже проживал в квартире Пашковой, однако после ее отъезда в отпуск находился на даче, где за ним присматривали сыновья.

Ей недавно исполнилось 30 лет. Она о нем заботится. Официально оформлена на эту работу. Даша уже не первый год рядом с ним, он к ней прикипел. Она даже забирала его к себе домой пожить. Но потом она уехала в отпуск. <…> Да, на него до сих пор так действуют женщины, — сказал Смородинов.

Ранее поступала информация о тяжелом состоянии артиста после госпитализации. Концертный директор уточнил, что в настоящее время Краско не способен питаться без посторонней помощи.

Художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского, выразила поддержку Ивану Краско. В разговоре с NEWS.ru она тепло вспоминала их совместное времяпрепровождение на даче, искренне пожелав коллеге скорейшего выздоровления.

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