«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско Боярский признался, что со смертью Ивана Краско для него ушла часть жизни

Актер Михаил Боярский признался, что со смертью народного артиста России Ивана Краско для него ушла часть жизни. По его словам, которые приводит RT, он был очень близок с актером, дебютировавшим в кино в 1961 году эпизодической ролью летчика в военном фильме «Балтийское небо».

Это практически родственник. Ушел целый кусок жизни — и воспоминания, и совместные беседы. Я с младых ногтей нахожусь в театре Комиссаржевской. И всю его судьбу, жизнь, его семью, детей, внуков — все знаю. Замечательный мужик, — отметил Боярский.

Краско умер на 95-м году жизни. Директор актера Вячеслав Смородинов уже подтвердил эту информацию. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков выразил соболезнования по поводу смерти артиста. По его словам, для миллионов россиян он был любимым актером, голосом, который узнавали с первых слов, а для него он был просто другом.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Краско был доброжелательным и отзывчивым человеком. По ее словам, Краско смог завоевать любовь и уважение в «суровом» Санкт-Петербурге.