09 августа 2025 в 13:31

«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско

Боярский признался, что со смертью Ивана Краско для него ушла часть жизни

Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актер Михаил Боярский признался, что со смертью народного артиста России Ивана Краско для него ушла часть жизни. По его словам, которые приводит RT, он был очень близок с актером, дебютировавшим в кино в 1961 году эпизодической ролью летчика в военном фильме «Балтийское небо».

Это практически родственник. Ушел целый кусок жизни — и воспоминания, и совместные беседы. Я с младых ногтей нахожусь в театре Комиссаржевской. И всю его судьбу, жизнь, его семью, детей, внуков — все знаю. Замечательный мужик, — отметил Боярский.

Краско умер на 95-м году жизни. Директор актера Вячеслав Смородинов уже подтвердил эту информацию. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков выразил соболезнования по поводу смерти артиста. По его словам, для миллионов россиян он был любимым актером, голосом, который узнавали с первых слов, а для него он был просто другом.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Краско был доброжелательным и отзывчивым человеком. По ее словам, Краско смог завоевать любовь и уважение в «суровом» Санкт-Петербурге.

