09 августа 2025 в 12:51

В Госдуме трогательно высказались о смерти актера Ивана Краско

Депутат Драпеко: Краско завоевал любовь и уважение в суровом Санкт-Петербурге

Иван Краско Иван Краско Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Народный артист России Иван Краско был доброжелательным и отзывчивым человеком, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, Краско смог завоевать любовь и уважение в «суровом» Санкт-Петербурге.

Мы оба петербуржцы. Мне повезло, я видела его киноработы, театральные работы. Замечательный был человек, ладил с товарищами в театре, доброжелательный, общительный. Санкт-Петербург — суровый город, получить здесь признание очень тяжело. Его любили в городе. Его не просто уважали, его любили. Искренне жаль, что теперь его нет, — отметила Драпеко.

Ранее о смерти Краско сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Он подчеркнул, что актер прожил долгую и насыщенную жизнь, оставив после себя огромное творческое наследие.

В минувшее воскресенье, 3 августа, стало известно о его госпитализации в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти актера не удалось.

