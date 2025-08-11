Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:33

Внук Ивана Краско отказался прощаться с дедом

Старший внук Ивана Краско не приедет на прощание с артистом

Иван Краско Иван Краско Фото: Вышинский Денис/ITAR-TASS

Ян Анджий Краско, актер, старший внук Ивана Краско, не приедет на похороны артиста. Он физически не сможет добраться до России из-за нестабильной ситуации в мире, сообщил NEWS.ru источник, близкий к семье. Сейчас внук проживает в Варшаве, служит артистом в одном из местных театров.

Ян Анджий является сыном актера Андрея Краско, первенца Ивана Ивановича, и польской актрисы Мириам Александрович. В 2023 году она умерла от сердечной недостаточности. В 2006 скончался Андрей Краско.

Ранее стало известно, что прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. Церемония состоится с 10:00 до 11:30 по московскому времени по адресу Итальянская улица, дом 19.

Ушедший из жизни народный артист Иван Краско был одним из символов петербургского театра, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит пресс-служба Смольного, российская культура понесла большую утрату в связи со смертью актера, дебютировавшего в кино в 1961 году.

Иван Краско
актеры
прощание
театры
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.