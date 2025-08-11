Внук Ивана Краско отказался прощаться с дедом Старший внук Ивана Краско не приедет на прощание с артистом

Ян Анджий Краско, актер, старший внук Ивана Краско, не приедет на похороны артиста. Он физически не сможет добраться до России из-за нестабильной ситуации в мире, сообщил NEWS.ru источник, близкий к семье. Сейчас внук проживает в Варшаве, служит артистом в одном из местных театров.

Ян Анджий является сыном актера Андрея Краско, первенца Ивана Ивановича, и польской актрисы Мириам Александрович. В 2023 году она умерла от сердечной недостаточности. В 2006 скончался Андрей Краско.

Ранее стало известно, что прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. Церемония состоится с 10:00 до 11:30 по московскому времени по адресу Итальянская улица, дом 19.

Ушедший из жизни народный артист Иван Краско был одним из символов петербургского театра, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит пресс-служба Смольного, российская культура понесла большую утрату в связи со смертью актера, дебютировавшего в кино в 1961 году.