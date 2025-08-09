«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско

Ушедший из жизни народный артист Иван Краско был одним из символов петербургского театра, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые приводит пресс-служба Смольного, российская культура понесла большую утрату в связи со смертью актера, дебютировавшего в кино в 1961 году.

Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций, — сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Краско был доброжелательным и отзывчивым человеком. По ее словам, Краско смог завоевать любовь и уважение в «суровом» Санкт-Петербурге.

Ранее бывшая жена артиста Наталья Вяль сообщила, что Краско скончался за сутки до дня рождения его покойного сына Андрея. По ее словам, когда старший сын актера скончался, младшие — Федор и Иван — помогали ему «держаться на земле».