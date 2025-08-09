Бывшая жена Краско указала на мистическое совпадение в его смерти

Народный артист России Иван Краско скончался за сутки до дня рождения его покойного сына Андрея Краско, рассказала NEWS.ru его бывшая жена Наталья Вяль. По ее словам, когда старший сын артиста скончался, младшие — Федор и Иван — помогали ему «держаться на земле».

Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца. Когда не стало Андрея, то Иван Иванович признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил потерю сына, — сказала Вяль.

Сын Ивана Краско Андрей умер 4 июля 2006 года, не дожив около месяца до 49-летия. Он скончался от сердечной недостаточности на съемках фильма «Ликвидация» Сергея Урсуляка в Овидиополе.

Ранее Вяль сообщила, что благодарна судьбе за то, что они с Краско были в жизни друг друга. По ее словам, их сыновья Федор и Иван провели с отцом его последнее лето. Как добавила Вяль, Иван Иванович до последнего играл в театре, пока ему позволяло здоровье.