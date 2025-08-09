Бывшая жена Краско указала на мистическое совпадение в его смерти

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 15:59

Бывшая жена Краско Вяль: актер ушел накануне дня рождения старшего сына

Иван Краско Иван Краско Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Народный артист России Иван Краско скончался за сутки до дня рождения его покойного сына Андрея Краско, рассказала NEWS.ru его бывшая жена Наталья Вяль. По ее словам, когда старший сын артиста скончался, младшие — Федор и Иван — помогали ему «держаться на земле».

Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца. Когда не стало Андрея, то Иван Иванович признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил потерю сына, — сказала Вяль.

Сын Ивана Краско Андрей умер 4 июля 2006 года, не дожив около месяца до 49-летия. Он скончался от сердечной недостаточности на съемках фильма «Ликвидация» Сергея Урсуляка в Овидиополе.

Ранее Вяль сообщила, что благодарна судьбе за то, что они с Краско были в жизни друг друга. По ее словам, их сыновья Федор и Иван провели с отцом его последнее лето. Как добавила Вяль, Иван Иванович до последнего играл в театре, пока ему позволяло здоровье.

Иван Краско
актеры
сыновья
семьи
Светлана Комарова
С. Комарова
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
