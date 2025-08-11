Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 13:21

Стало известно, где пройдет прощание с Иваном Краско

Прощание с Иваном Краско пройдет 13 августа в театре Комиссаржевской

Иван Краско Иван Краско Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской, сообщает пресс-служба учреждения. Церемония состоится с 10:00 до 11:30 по московскому времени по адресу Итальянская улица, дом 19.

Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10:00 мск до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, д. 19, — говорится в сообщении.

Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу Озерная улица, 52-а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

Ранее Дмитрий Харатьян первым выразил соболезнования семье Ивана Краско после его смерти. Известный актер позвонил родным народного артиста России и поддержал их в тяжелый момент.

Позднее Наталья Вяль, бывшая жена Ивана Краско, рассказала, что их сыновья Федор и Иван провели последнее лето с отцом. Она отметила, что артист тяжело переживал потерю зрения и отсутствие ролей в кино. В апреле 2025 года Краско продолжал играть в театре, но вскоре попал в больницу.

