Стало известно, где пройдет прощание с Иваном Краско Прощание с Иваном Краско пройдет 13 августа в театре Комиссаржевской

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской, сообщает пресс-служба учреждения. Церемония состоится с 10:00 до 11:30 по московскому времени по адресу Итальянская улица, дом 19.

Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу Озерная улица, 52-а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

Ранее Дмитрий Харатьян первым выразил соболезнования семье Ивана Краско после его смерти. Известный актер позвонил родным народного артиста России и поддержал их в тяжелый момент.

Позднее Наталья Вяль, бывшая жена Ивана Краско, рассказала, что их сыновья Федор и Иван провели последнее лето с отцом. Она отметила, что артист тяжело переживал потерю зрения и отсутствие ролей в кино. В апреле 2025 года Краско продолжал играть в театре, но вскоре попал в больницу.