09 августа 2025 в 13:20

Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско

Иван Краско на Юбилейном концерте Дмитрия Харатьяна в Санкт-Петербурге Иван Краско на Юбилейном концерте Дмитрия Харатьяна в Санкт-Петербурге Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Первым, кто поддержал семью народного артиста России Ивана Краско после известия о его смерти, стал его друг и коллега по цеху — известный актер Дмитрий Харатьян, сообщил NEWS.ru источник в близком окружении умершего артиста. Он позвонил родным актера и выразил им свои соболезнования.

Первым позвонил Харатьян и выразил соболезнования, — сказал источник.

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни, подтвердил NEWS.ru директор актера Вячеслав Смородинов. По его словам, причины смерти пока неизвестны

До этого о смерти Краско сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. 3 августа стало известно о госпитализации артиста в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти актера не удалось.

1 августа Вячеслав Смородинов сообщал, что Краско попал в реанимацию. По его словам, до этого они с друзьями артиста пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могли находиться с актером круглосуточно.

В начале мая Краско заявлял, что у него все в порядке со здоровьем. По словам артиста, он прошел плановое обследование, а его анализы были «как у космонавта». Артист также упоминал, что дети от бывшей супруги Натальи Вяль его во всем поддерживали. В их браке родились сыновья — Иван и Федор.

смерти
актеры
Иван Краско
Дмитрий Харатьян
знаменитости
артисты
Замира Евтых
З. Евтых
Мариана Саид Шах
М. Саид Шах
