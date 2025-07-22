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22 июля 2025 в 19:55

Составлен список российских артистов, которые до сих пор дружат с Зеленским

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

Украинский политик Владимир Зеленский перечислил своих российских друзей, среди которых оказались российские артисты. О ком идет речь?

Что сказал Зеленский о Слепакове и Макаревиче

После победы на выборах президента Украины в 2019 году Владимир Зеленский сообщил, что дружен с большей частью российских артистов. Тогда он признался, что поддерживает теплые отношения с экс-лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и комиком Семеном Слепаковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также почти со всем составом шоу Comedy Club. По его словам, многие известные россияне изначально поздравили его с вступлением в должность и остались в приятельских отношениях.

«Ребята мне звонили, когда приезжали в Одессу, Слепаков звонил, Ревва (шоумен Александр Ревва. — NEWS.ru.) — он же наш, донецкий, кажется», — вспомнил Зеленский.

О том, что дружба политика с некоторыми российскими артистами не прекратилась, говорит отсутствие их фамилий в санкционных списках Украины. Так, в него до сих пор не попали народная артистка СССР Алла Пугачева, ее дочь, заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте, журналист Марина Овсянникова и другие известные люди.

Что известно о дружбе Зеленского с Галкиным

Одним из тех, кто часто пересекался с Владимиром Зеленским на корпоративах и концертах, был комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Юморист не раз называл украинского коллегу Володей, «своим давним знакомым» и «принципиальным честным человеком». По слухам, артисты продолжают общаться, а недавно стало известно о желании Галкина устроиться ведущим на украинское телевидение. Для этого, как признался комик, он начал углубленно изучать украинский язык с преподавателем.

Также сообщалось, что в 2013 году во время совместного ведения новогодней программы на российском телеканале «Россия 1» Зеленский записал Галкина в своем телефоне под именем Гастарбайтер.

Александр Феклистов Александр Феклистов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Кто еще из артистов может дружить с Зеленским

Не попал под украинские санкции и звезда сериала «Сваты» Александр Феклистов. Он осудил СВО, признался, что ему «стыдно быть русским», и переехал в Испанию. Похожим образом поступила и актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она также встала на сторону Украины и перебралась во Францию.

Покинул РФ и народный артист РФ Александр Филиппенко. В своих интервью он назвал 24 февраля 2022 года «одним из самых позорных дней своей жизни» и заявил, что не хочет возвращаться на родину.

По слухам, продолжает общаться с Зеленским певец Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант заявил, что у него больше «нет родины», и признался в финансовой поддержке ВСУ.

«Любимым другом» в своих соцсетях назвал Зеленского и телеведущий Дмитрий Шепелев. После начала СВО он попросил прощения у украинцев и добавил, что очень боится за них.

«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Шепелев.

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