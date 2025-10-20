Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:11

Слуцкий раскрыл, где россияне смогут увидеть цитаты Жириновского

Слуцкий: цитаты Жириновского появятся на уличной рекламе по всей России

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первые мероприятия по подготовке к празднованию 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского уже официально утверждены, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости. Согласно плану, весной 2026 года известные высказывания политика будут транслироваться на рекламных конструкциях в российских городах.

Исполнение соответствующего указа президента России курирует председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он был назначен главой организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение памятных событий.

Весной мы воплотим в реальность оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране, — сказал Слуцкий.

Как уточнил Слуцкий, программа празднования отличается значительным масштабом и разнообразием форматов. Помимо уличной рекламы с цитатами, в феврале 2026 года запланировано проведение международного научно-экспертного форума под названием «Жириновские чтения».

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов напомнил, что еще при жизни Жириновский предупреждал Польшу о грядущих проблемах. По словам аналитика, прогноз политика уже начал сбываться. Жириновский также предсказывал, что будет военный конфликт, и в нем сильнее всего пострадают Украина и Польша.

Россия
Леонид Слуцкий
ЛДПР
Владимир Жириновский
