ВСУ не устояли перед российским «Градом»: успехи ВС РФ к утру 24 октября

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» поразили укрепленные позиции украинских вооруженных сил в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 октября?

Укрепления ВСУ не устояли перед российским «Градом»

«В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области расчеты РСЗО „Град“ 69-й мотострелковой дивизии нанесли огневое поражение по вскрытым позициям формирований ВСУ, уничтожив опорный пункт, укрепрайоны и места временного размещения вражеской живой силы», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что артиллерийские расчеты подразделений группировки в ходе выполнения боевых задач наносят точные удары по военным объектам, позициям и фортификационным сооружениям. Уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ подразделений ВСУ.

Лишили ВСУ четырех станций Starlink

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки составили четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев, передает ТАСС.

«В течение суток противник потерял до 390 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе HMMWV и две „Козак“, 10 автомобилей, четыре станции спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Ликвидировали группу пехоты ВСУ

Военнослужащие подразделения БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ уничтожили группу украинских боевиков, чем сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

«В одном из населенных пунктов на Запорожском направлении расчетами разведывательного БПЛА новороссийских десантников было обнаружено движение группы пехоты противника для ротации своего подразделения. Благодаря слаженной и оперативной совместной боевой работе десантников — операторов разведывательных и ударных БПЛА ротация пехоты противника была сорвана: украинские националисты были уничтожены до достижения ими надежного укрытия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что новороссийские бойцы активно уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и личный состав ВСУ ударными FPV-дронами в Запорожской области.

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что расчет гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на Северском направлении.

«Воздушной разведкой в районе Северска были обнаружены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и блиндаж противника. Вся необходимая информация по целям была передана артиллеристам, и расчет орудия Д-30 точными попаданиями уничтожил обе цели», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что огневое превосходство артиллеристов ВС РФ позволяет систематически разрушать оборонительные рубежи ВСУ и срывать попытки противника контратаковать, создавая условия для успешного продвижения российских подразделений.

Поразили технику ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Сумской области, информировали в Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Сумской области военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск „Север“ была выявлена бронетехника ВСУ, выдвигающаяся в сторону позиций украинских боевиков для проведения ротации живой силы на линии боевого соприкосновения. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Вражеская техника была уничтожена операторами FPV-дронов инженерного соединения группировки», — сообщили в ведомстве.

