25 октября 2025 в 02:37

Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву дрон ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. В каком районе области это произошло, он не сообщил.

ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб,написал Собянин.

Ранее стало известно, что средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ. Как проинформировала пресс-служба Минобороны России, противник попытался ударить по четырем регионам страны. Атака беспилотников зафиксирована в промежуток между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.

До этого сообщалось, что 24 октября силы ПВО за три часа — с 15:00 до 18:00 — ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над территорией Курской области.

