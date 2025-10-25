Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву дрон ВСУ

Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. В каком районе области это произошло, он не сообщил.

ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ. Как проинформировала пресс-служба Минобороны России, противник попытался ударить по четырем регионам страны. Атака беспилотников зафиксирована в промежуток между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.

До этого сообщалось, что 24 октября силы ПВО за три часа — с 15:00 до 18:00 — ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над территорией Курской области.