ВСУ пытались атаковать два российских региона за последние три часа Минобороны: российские силы ПВО за три часа ликвидировали 12 украинских БПЛА

Силы ПВО за три часа — с 15:00 до 18:00 — ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над территорией Курской области.

Уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 24 октября пресс-служба Минобороны информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным ведомства, по 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что дом в Красногорске был атакован украинским БПЛА. По его словам, дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. По его информации, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний. После этого в пресс-службе СК заявили о возбуждении дела о теракте.