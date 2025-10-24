ПВО отбила массовую атаку дронов ВСУ на четыре региона России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, противник попытался ударить по четырем регионам страны.

Атака противника была зафиксирована в промежуток между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.

12 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 24 октября силы ПВО за три часа — с 15:00 до 18:00 — ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над территорией Курской области.

До этого пресс-служба ведомства информировала, что силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 111 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.