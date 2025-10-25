Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 03:09

Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью

Дрозденко: в Тосненском и Киришском районах сбили несколько дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Сколько было сбито дронов, он не уточнил. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,написал Дрозденко.

Ранее стало известно, что в ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки дронов ВСУ. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы, открытые пространства и ожидать сигнала «Отбой воздушной атаки».

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Как проинформировала пресс-служба Минобороны России, противник попытался ударить по четырем регионам страны. Атака противника была зафиксирована в промежутке между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.

дроны
ВСУ
Александр Дрозденко
Ленинградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Вместо антидепрессантов: все, что вам нужно знать о магнии. Ликбез от врача
Стало известно, каким путем Россия хочет завершить конфликт на Украине
Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи
Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью
Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи
Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины
Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Взрыв прогремел в одной из жилых многоэтажек на юге России
Без этого новоселья не будет: 10 советов юриста перед покупкой квартиры
В Петербурге объявили воздушную опасность
«Был конфликт»: Галкина обвинили в распространении слуха о смерти продюсера
Главу стройфирмы в Белгородской области арестовали за особо крупную взятку
«Не из их числа»: Прилепин резко высказался о лидере «Океана Эльзы»
Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание
Скандал на Играх, роман со студенткой, Волочкова: как живет Сихарулидзе
Как сэкономить на авиаперелетах: семь лайфхаков
Экс-мэра Ростова-на-Дону заключили под стражу
Гороскоп на 25 октября: секрет успеха для Львов и испытание для Тельцов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.