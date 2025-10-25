Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью Дрозденко: в Тосненском и Киришском районах сбили несколько дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Сколько было сбито дронов, он не уточнил. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Дрозденко.

Ранее стало известно, что в ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки дронов ВСУ. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы, открытые пространства и ожидать сигнала «Отбой воздушной атаки».

До этого стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Как проинформировала пресс-служба Минобороны России, противник попытался ударить по четырем регионам страны. Атака противника была зафиксирована в промежутке между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.