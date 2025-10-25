В Петербурге объявили воздушную опасность МЧС: в Петербурге объявлена воздушная тревога и опасность БПЛА

В ночь на 25 октября пресс-служба Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС Санкт-Петербурга объявила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Жителей города и его гостей призвали покинуть улицы и открытые пространства.

Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы. Находитесь в помещении, укройтесь за несущими стенами. Не подходите к окнам. <…> Ожидайте сигнал «Отбой воздушной тревоги», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Как проинформировала пресс-служба Минобороны России, противник попытался ударить по четырем регионам страны. Атака противника была зафиксирована в промежутке между 18:00 и 23:00 мск. Нападению подверглись Брянская, Белгородская, Калужская и Смоленская области.

До этого стало известно, что 24 октября силы ПВО за три часа — с 15:00 до 18:00 — ликвидировали и перехватили 12 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над территорией Курской области.