Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины

В ночь на субботу, 25 октября, в жилом многоэтажном доме в Сочи произошел взрыв. Что известно о причинах происшествия, сколько человек погибли и пострадали?

Что известно о взрыве в сочинской многоэтажке

По данным Telegram-канала SHOT, мощный взрыв прогремел в жилом семиэтажном доме на улице Тимирязева. К настоящему моменту официальной информации об инциденте нет.

«На пятом этаже вырвало кусок стены взрывной волной. По данным SHOT, взрыв на пятом этаже жилого дома произошёл около 01:15 ночи на улице Тимирязева. Громкий звук был слышен по всему центральному Сочи. Минимум в трех квартирах в семиэтажном доме, где произошел взрыв, выбило стекла», — говорится в посте.

Очевидцы рассказали о повреждениях припаркованных машин и соседних зданий. Спасатели уже направляются на место происшествия.

«Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек. <…> К месту взрыва выдвинулись спасатели», — отмечается в публикации.

Позднее авторы канала указали, что, по предварительным данным, на пятом этаже дома взорвался газ.

«На месте работают экстренные службы. После взрыва последовал пожар на 15 квадратах», — заявляют авторы SHOT.

Что известно о погибших и пострадавших из-за взрыва в Сочи

Как стало известно SHOT, после ЧП пропал маленький ребенок. Кроме того, в результате взрыва пострадала местная жительница.

«Маленького ребенка разыскивают после взрыва в жилом доме в Сочи. Также, предварительно, пострадала женщина», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщил, что один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в Сочи. При этом пострадавшую девочку нашли под завалами.

«Взрыв произошел на 4-м этаже дома. По словам местных, под завалами нашли девочку, ее госпитализировали. Всего из дома, где взорвался газовый баллон, эвакуировали 70 человек», — пишет канал.

