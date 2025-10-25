Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 02:52

Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на субботу, 25 октября, в жилом многоэтажном доме в Сочи произошел взрыв. Что известно о причинах происшествия, сколько человек погибли и пострадали?

Что известно о взрыве в сочинской многоэтажке

По данным Telegram-канала SHOT, мощный взрыв прогремел в жилом семиэтажном доме на улице Тимирязева. К настоящему моменту официальной информации об инциденте нет.

«На пятом этаже вырвало кусок стены взрывной волной. По данным SHOT, взрыв на пятом этаже жилого дома произошёл около 01:15 ночи на улице Тимирязева. Громкий звук был слышен по всему центральному Сочи. Минимум в трех квартирах в семиэтажном доме, где произошел взрыв, выбило стекла», — говорится в посте.

Очевидцы рассказали о повреждениях припаркованных машин и соседних зданий. Спасатели уже направляются на место происшествия.

«Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек. <…> К месту взрыва выдвинулись спасатели», — отмечается в публикации.

Позднее авторы канала указали, что, по предварительным данным, на пятом этаже дома взорвался газ.

«На месте работают экстренные службы. После взрыва последовал пожар на 15 квадратах», — заявляют авторы SHOT.

Что известно о погибших и пострадавших из-за взрыва в Сочи

Как стало известно SHOT, после ЧП пропал маленький ребенок. Кроме того, в результате взрыва пострадала местная жительница.

«Маленького ребенка разыскивают после взрыва в жилом доме в Сочи. Также, предварительно, пострадала женщина», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщил, что один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в Сочи. При этом пострадавшую девочку нашли под завалами.

«Взрыв произошел на 4-м этаже дома. По словам местных, под завалами нашли девочку, ее госпитализировали. Всего из дома, где взорвался газовый баллон, эвакуировали 70 человек», — пишет канал.

Читайте также:

«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности

На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно

Атака ВСУ на Красногорск 24 октября: взрыв в многоэтажке, что известно

Сочи
взрывы
газ
происшествия
Россия
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Вместо антидепрессантов: все, что вам нужно знать о магнии. Ликбез от врача
Стало известно, каким путем Россия хочет завершить конфликт на Украине
Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи
Несколько дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью
Лукашенко потребовал навести порядок для передачи Белоруссии молодежи
Взрыв в сочинской многоэтажке: погибшие, пропавший ребенок, причины
Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Взрыв прогремел в одной из жилых многоэтажек на юге России
Без этого новоселья не будет: 10 советов юриста перед покупкой квартиры
В Петербурге объявили воздушную опасность
«Был конфликт»: Галкина обвинили в распространении слуха о смерти продюсера
Главу стройфирмы в Белгородской области арестовали за особо крупную взятку
«Не из их числа»: Прилепин резко высказался о лидере «Океана Эльзы»
Фаза Луны сегодня, 25 октября 2025 года. Раздаем долги, идем на свидание
Скандал на Играх, роман со студенткой, Волочкова: как живет Сихарулидзе
Как сэкономить на авиаперелетах: семь лайфхаков
Экс-мэра Ростова-на-Дону заключили под стражу
Гороскоп на 25 октября: секрет успеха для Львов и испытание для Тельцов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.