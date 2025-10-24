«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности

В Москве перед судом предстанет 47-летний дальнобойщик, который, по версии следствия, избивал и насиловал в квартире свою сожительницу 49-летнюю учительницу математики из Владивостока. Что об этом известно, какое наказание грозит мужчине?

Как дальнобойщик издевался над сожительницей

По данным столичного главка СКР, все произошло 11 октября в квартире на Херсонской улице. Ведомство сообщило, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с партнершей и применил к ней физическую силу. После этого женщина потеряла сознание и очнулась лишь на следующий день. Врачи диагностировали ей сотрясение головного мозга.

«16 октября 2025 года фигурант узнал о том, что потерпевшая обратилась за медицинской помощью и отказывается возвращаться в квартиру, однако путем уговоров он заманил ее в жилище, где продолжил избиение. Далее обвиняемый, угрожая женщине убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование», — пишет СК.

После этого мужчина, испугавшись последствий, забрал мобильный телефон сожительницы и ключи от входной двери и начал угрожать ей убийством. Затем фигурант покинул квартиру, закрыв входную дверь на ключ. После случившегося пострадавшая покинула квартиру через балкон второго этажа. На улице прохожий вызвал ей скорую помощь.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов подозреваемый оперативно задержан. С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение», — заявили в ведомстве.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

MK.RU привел подробности случившегося: по информации источника, конфликт 11 октября возник якобы на фоне ревности.

«11 октября он ударил сожительницу по голове, стащил с дивана, принялся душить, затем взял сковородку с раскаленным маслом и начал угрожать вылить его на голову. После бесконечных побоев дама потеряла сознание, а когда очнулась, то решила обратиться в больницу. После выписки она не хотела возвращаться в квартиру к мучителю, но тот по телефону уговорил ее. Следующие двое суток садист избивал, отрезал волосы, насиловал несчастную всякими методами. Апогеем зверств стало использование погружного блендера. Изверг засунул его в тело жертвы, включил в сеть и издевался восемь минут», — пишет источник.

По другим данным, обвиняемый насиловал жертву с помощью блендера.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям «Изнасилование», «Иные насильственные действия сексуального характера», «Незаконное лишение свободы», «Угроза убийством» и «Истязание». Следствие просит заключить мужчину под стражу.

Что известно о задержанном насильнике

СМИ пишут, что пострадавшая — 49-летняя учительница математики, уроженка Владивостока, переехавшая в Москву. На малой родине у нее остались бывший муж, с которым она развелась более 15 лет назад, и двое взрослых детей.

С насильником она познакомилась два года назад на сайте знакомств. Он сообщил ей, что ему 47 лет, трудится дальнобойщиком и тоже одинок. Позже выяснилось, что во Владимирской области у него есть жена и дочь, но это он до последнего момента скрывал. В августе этого года учительница пригласила мужчину в свою съемную квартиру на Херсонской улице на постоянное жительство. Отмечается, что еще до переезда у мужчины проявились агрессивные черты характера, а в октябре он начал пить, следствием чего и стали дальнейшие издевательства над женщиной.

