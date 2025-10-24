Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:49

На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жителя Екатеринбурга, 56-летнего Владимира Смышляева, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком, отпустили из-под стражи, пишут СМИ. Что об этом известно и почему это напугало местных жителей?

Что известно об обвиняемом в педофилии Смышляеве

Соседи Смышляева сообщили, что обвиняемый в преступлениях находится дома.

«Она [участковый] сказала, что по состоянию здоровья [Смышляев] дома ожидает приговора», — написала в чате жильцов соседка Владимира, передает «КП-Екатеринбург».

О задержании Владимира Смышляева стало известно в марте 2025 года. По версии следствия, от его действий пострадали около 30 детей.

Смышляева отправили в СИЗО после того, как 12-летний мальчик рассказал матери, что до него домогался взрослый мужчина. В ходе обысков в квартире 56-летнего безработного были найдены жесткие диски с фотографиями детей.

Также был задержан его предполагаемый подельник — 22-летний Владимир Петров. Мужчины жили в соседних дворах в Юго-Западном микрорайоне. Вероятно, Петров мог заманить 12-летнего мальчика в квартиру Смышляева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По заданию Владимира Смышляева его подельник Петров искал для него мальчиков 10–14 лет. Смышляев, прежде чем совершить насилие, изучал состав семьи ребенка и его увлечения. Затем втирался в доверие», — писал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

По информации издания, Петров приводил детей к Смышляеву, используя «легенду» про пожилого друга, «которому необходима помощь по хозяйству».

Соседи Смышляева рассказали, что он вел замкнутый образ жизни, семьи у него не было. Однокомнатная квартира ему досталась по наследству от тети.

«Я видела тут мальчиков. Но думала, что он их чему-то обучает. Может, с электроникой возятся. Никогда бы не подумала, что у нас на этаже такой сосед», — сообщила соседка обвиняемого.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и о покушении на аналогичное преступление. Смышляеву и Петрову грозит от 12 до 20 лет заключения. Смышляев при этом свою вину не признал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петров же просил отпустить его из СИЗО, заявляя, что его «заставляли» идти на преступление.

«Хотелось бы извиниться. Поначалу я не знал. И меня заставляли. Заставляли искать и водить. Я никого не насиловал, но хотелось бы все равно извиниться перед ними», — сказал в суде Петров.

В октябре стало известно, что Смышляева заметили в том же доме, куда он заманивал детей. Обеспокоенные жильцы обратились в Следственный комитет.

«Весь дом в шоке! Мы боимся за своих детей. Рядом с домом несколько школ и детский сад. Считаем, что в данной ситуации домашний арест недопустим. Мы уже написали письмо на имя председателя СК России Александра Бастрыкина», — заявила одна из жительниц.

Читайте также:

Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски

Япония подпишет мир с Россией спустя 80 лет? Детали, отдадут ли Курилы

Заседание ЦБ 24 октября: что известно, снижение ставки, инфляция

педофилы
новости
педофилия
дети
Урал
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила нового премьер-министра Молдавии
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.