На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно

Жителя Екатеринбурга, 56-летнего Владимира Смышляева, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком, отпустили из-под стражи, пишут СМИ. Что об этом известно и почему это напугало местных жителей?

Что известно об обвиняемом в педофилии Смышляеве

Соседи Смышляева сообщили, что обвиняемый в преступлениях находится дома.

«Она [участковый] сказала, что по состоянию здоровья [Смышляев] дома ожидает приговора», — написала в чате жильцов соседка Владимира, передает «КП-Екатеринбург».

О задержании Владимира Смышляева стало известно в марте 2025 года. По версии следствия, от его действий пострадали около 30 детей.

Смышляева отправили в СИЗО после того, как 12-летний мальчик рассказал матери, что до него домогался взрослый мужчина. В ходе обысков в квартире 56-летнего безработного были найдены жесткие диски с фотографиями детей.

Также был задержан его предполагаемый подельник — 22-летний Владимир Петров. Мужчины жили в соседних дворах в Юго-Западном микрорайоне. Вероятно, Петров мог заманить 12-летнего мальчика в квартиру Смышляева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По заданию Владимира Смышляева его подельник Петров искал для него мальчиков 10–14 лет. Смышляев, прежде чем совершить насилие, изучал состав семьи ребенка и его увлечения. Затем втирался в доверие», — писал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

По информации издания, Петров приводил детей к Смышляеву, используя «легенду» про пожилого друга, «которому необходима помощь по хозяйству».

Соседи Смышляева рассказали, что он вел замкнутый образ жизни, семьи у него не было. Однокомнатная квартира ему досталась по наследству от тети.

«Я видела тут мальчиков. Но думала, что он их чему-то обучает. Может, с электроникой возятся. Никогда бы не подумала, что у нас на этаже такой сосед», — сообщила соседка обвиняемого.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и о покушении на аналогичное преступление. Смышляеву и Петрову грозит от 12 до 20 лет заключения. Смышляев при этом свою вину не признал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петров же просил отпустить его из СИЗО, заявляя, что его «заставляли» идти на преступление.

«Хотелось бы извиниться. Поначалу я не знал. И меня заставляли. Заставляли искать и водить. Я никого не насиловал, но хотелось бы все равно извиниться перед ними», — сказал в суде Петров.

В октябре стало известно, что Смышляева заметили в том же доме, куда он заманивал детей. Обеспокоенные жильцы обратились в Следственный комитет.

«Весь дом в шоке! Мы боимся за своих детей. Рядом с домом несколько школ и детский сад. Считаем, что в данной ситуации домашний арест недопустим. Мы уже написали письмо на имя председателя СК России Александра Бастрыкина», — заявила одна из жительниц.

