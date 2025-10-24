На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно

Жителя Екатеринбурга, 56-летнего Владимира Смышляева, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком, отпустили из-под стражи, пишут СМИ. Что об этом известно и почему это напугало местных жителей?
Что известно об обвиняемом в педофилии Смышляеве
Соседи Смышляева сообщили, что обвиняемый в преступлениях находится дома.
«Она [участковый] сказала, что по состоянию здоровья [Смышляев] дома ожидает приговора», — написала в чате жильцов соседка Владимира, передает «КП-Екатеринбург».
О задержании Владимира Смышляева стало известно в марте 2025 года. По версии следствия, от его действий пострадали около 30 детей.
Смышляева отправили в СИЗО после того, как 12-летний мальчик рассказал матери, что до него домогался взрослый мужчина. В ходе обысков в квартире 56-летнего безработного были найдены жесткие диски с фотографиями детей.
Также был задержан его предполагаемый подельник — 22-летний Владимир Петров. Мужчины жили в соседних дворах в Юго-Западном микрорайоне. Вероятно, Петров мог заманить 12-летнего мальчика в квартиру Смышляева.
«По заданию Владимира Смышляева его подельник Петров искал для него мальчиков 10–14 лет. Смышляев, прежде чем совершить насилие, изучал состав семьи ребенка и его увлечения. Затем втирался в доверие», — писал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.
По информации издания, Петров приводил детей к Смышляеву, используя «легенду» про пожилого друга, «которому необходима помощь по хозяйству».
Соседи Смышляева рассказали, что он вел замкнутый образ жизни, семьи у него не было. Однокомнатная квартира ему досталась по наследству от тети.
«Я видела тут мальчиков. Но думала, что он их чему-то обучает. Может, с электроникой возятся. Никогда бы не подумала, что у нас на этаже такой сосед», — сообщила соседка обвиняемого.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и о покушении на аналогичное преступление. Смышляеву и Петрову грозит от 12 до 20 лет заключения. Смышляев при этом свою вину не признал.
Петров же просил отпустить его из СИЗО, заявляя, что его «заставляли» идти на преступление.
«Хотелось бы извиниться. Поначалу я не знал. И меня заставляли. Заставляли искать и водить. Я никого не насиловал, но хотелось бы все равно извиниться перед ними», — сказал в суде Петров.
В октябре стало известно, что Смышляева заметили в том же доме, куда он заманивал детей. Обеспокоенные жильцы обратились в Следственный комитет.
«Весь дом в шоке! Мы боимся за своих детей. Рядом с домом несколько школ и детский сад. Считаем, что в данной ситуации домашний арест недопустим. Мы уже написали письмо на имя председателя СК России Александра Бастрыкина», — заявила одна из жительниц.
Читайте также:
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Япония подпишет мир с Россией спустя 80 лет? Детали, отдадут ли Курилы
Заседание ЦБ 24 октября: что известно, снижение ставки, инфляция