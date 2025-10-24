Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски

Поисковики и эксперты выдвинули новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Что, по их мнению, произошло, как продвигаются поиски 24 октября?

Что известно о новых версиях пропажи Усольцевых

Почти месяц продолжаются поиски семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их дочери Арины, бесследно исчезнувших в тайге. Последний раз сигнал их телефонов был зафиксирован возле горы Алат в семи километрах от поселка Кутурчин Красноярского края. К поискам семьи привлекли уже более 1,5 тысячи человек, среди них — альпинисты со снаряжением, спасатели, полицейские, волонтеры и простые местные жители. Обнаружить хоть какие-то следы Усольцевых пытались даже при помощи беспилотников, но тщетно.

Выдвигались разные версии произошедшего — от нападения хищников до встречи семьи с НЛО или староверами. Эксперты поделились с NEWS.ru другими вариантами развития событий.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, Усольцевы могли стать жертвами религиозных фанатиков.

«Версию, что Усольцевы могли стать жертвами сектантов или преступников, надо отрабатывать, проверять и изучать. Религиозные фанатики, увидев в тайге незнакомых людей, запросто могут их связать, посадить в транспорт и увезти на шабаш. Они и жертвы приносят, и творят страшные вещи», — рассказал Игнатов.

Он добавил, что Усольцевы также могли перейти границу по поддельным документам и уехать за рубеж. Криминалист считает, что мотивы нужно искать в жизни главы семьи, его бизнесе и окружении.

Поиски МЧС семьи Усольцевых Фото: t.me/mchskrsk

Бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия предположил, что семья могла скрыться и изменить внешность. Он отметил, что в таком случае Усольцевы пропали сознательно.

«У меня возникла гипотеза, что раз семью безуспешно искали 1,5 тысячи человек, они могли сознательно куда-то исчезнуть. Например, у них были долги или проблемы. В конце концов, они могли быть включены в программу защиты свидетелей. Тогда все, что происходит с их поисками, может быть частью дымовой завесы, то есть отвлекающим приемом. А на самом деле они сейчас находятся там, где никто их не знает, с новыми документами, возможно, с какими-то изменениями во внешности и так далее», — прокомментировал Багатурия в разговоре с NEWS.ru.

Адвокат Даниил Лунев считает, что туристов, скорее всего, похитили по финансовым мотивам, возможно, из-за крупного долга.

«Я больше склоняюсь к версии, что это какой-то раздел бизнеса. Это может быть похищение, связанное с финансовой составляющей. Может, семья должна кому-то денег?» — предположил Лунев.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов полагает, что Усольцевы могли утонуть в болоте.

«Нужно разобрать топологию местности, где заблудились Усольцевы. Изучать, есть ли там какие-то „болезненные“ участки: озера, реки, куда они могли провалиться? Если место болотистое, их могло засосать», — сообщил Трунов.

Как продвигаются поиски Усольцевых 24 октября

По последним данным, в пятницу, 24 октября, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») снова выехали на поиски Усольцевых.

«Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на поиски пропавшей семьи Усольцевых», — говорится в Telegram-канале отряда.

Больше недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении «ЛизаАлерт» поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

В среду, 22 октября, волонтеры проверили все охотничьи зимовья и сдаваемые дома в красноярской тайге, но не обнаружили следов таинственно пропавшей семьи.

Дом семьи Усольцевых в поселке Тартат, Красноярский край Фото: NEWS.ru

Поисковики считают, что Усольцевы, скорее всего, просто потерялись в тайге. При этом они не исключают, что с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной что-то произошло во время похода.

«Опыт отряда говорит, что самая простая версия — самая реалистичная. Другие версии отрабатывают компетентные органы», — заявили в пресс-службе регионального отделения «ЛизаАлерт».

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова полагает, что Усольцевы стали жертвой погодных условий. Кроме того, они отправились в поход налегке.

