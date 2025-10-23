Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:16

Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь

Адвокат Багатурия: Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Усольцевы, пропавшие в сибирской тайге, могли скрыться и изменить внешность, предположил в разговоре с NEWS.ru бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. По его словам, возможно, исчезновение было всего лишь отвлекающим приемом. Он отметил, что в таком случае семья пропала сознательно. Он также допустил, что семью могли включить в программу по защите свидетелей.

У меня возникла гипотеза, что раз семью безуспешно искали полторы тысячи человек, они могли сознательно куда-то исчезнуть. Например, у них были долги или проблемы. В конце концов, они могли быть включены в программу защиты свидетелей. Тогда все, что происходит с их поисками, может быть частью дымовой завесы, то есть отвлекающим приемом. А на самом деле они сейчас находятся там, где никто их не знает, с новыми документами, возможно, с какими-то изменениями во внешности и так далее, — прокомментировал Багатурия.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. По еще одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и встретили медведя. Хищник напал на них и «прикопал» добычу, поэтому не осталось никаких следов.

пропавшие люди
пропавшие без вести
Красноярский край
Тайга
версии
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.