Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь

Усольцевы, пропавшие в сибирской тайге, могли скрыться и изменить внешность, предположил в разговоре с NEWS.ru бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. По его словам, возможно, исчезновение было всего лишь отвлекающим приемом. Он отметил, что в таком случае семья пропала сознательно. Он также допустил, что семью могли включить в программу по защите свидетелей.

У меня возникла гипотеза, что раз семью безуспешно искали полторы тысячи человек, они могли сознательно куда-то исчезнуть. Например, у них были долги или проблемы. В конце концов, они могли быть включены в программу защиты свидетелей. Тогда все, что происходит с их поисками, может быть частью дымовой завесы, то есть отвлекающим приемом. А на самом деле они сейчас находятся там, где никто их не знает, с новыми документами, возможно, с какими-то изменениями во внешности и так далее, — прокомментировал Багатурия.

Ранее стало известно, что Усольцевы могли наткнуться в тайге на секретные поселения староверов. В такой отрезанной от мира общине заблудившаяся семья с ребенком могла найти приют. По еще одному мнению, они сбились с натоптанной тропы и встретили медведя. Хищник напал на них и «прикопал» добычу, поэтому не осталось никаких следов.