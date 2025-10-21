Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:34

Константин Усольцев объяснил, почему останки пропавшей семьи могли не найти

Константин Усольцев: пропавшая семья могла стать жертвой медведя

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

На семью Усольцевых в красноярской тайге мог напасть медведь, рассказал в беседе с NEWS.ru знакомый супругов Константин, который является их однофамильцем. По его словам, скорее всего, родители защищали от таежного хищника свою дочь. Он отметил, что животное могло скрыть останки убитых.

Мое мнение — семья гуляла по натоптанной тропе, сбилась, полезла в бурелом. Устали. Могли наткнуться на хищника. А он в жертву выберет самого слабого, то есть девочку. Родители будут защищать своего ребенка. Куда они побегут и куда от него скрыться? У него лапа с мою голову, — заявил Усольцев.

По его словам, после нападения медведя останки могут не найти, так как зверь может просто прикопать добычу.

У меня есть еще две версии — или они сбились с пути и замерзли, либо спрятались в ущелье. Может, все будет хорошо. Я до сих пор верю, что они вернутся, — продолжил знакомый семьи.

Ранее сообщалось, что полиция нашла новые данные об исчезновении семьи Усольцевых в сибирской тайге. При этом опытный спасатель отметил, что шансы найти супругов увеличатся после схода снега.

Степанида Королева
С. Королева
